Riccardo la passione per l' arte e lo sguardo curioso sul mondo | Era un ragazzo pieno di luce

Riccardo, un ragazzo brillante e pieno di entusiasmo, aveva nel cuore una passione infinita per l’arte e uno sguardo curioso sul mondo. La sua luce irradiava ogni ambiente, lasciando un segno indelebile in chi lo conosceva. La tragica scomparsa di questo 17enne, avvenuta in modo tanto improvviso quanto drammatico, scuote profondamente la comunità di Montalto di Castro. Un dolore che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di custodire ogni momento con consapevolezza.

Dolore e incredulità stanno accompagnando la tragica scomparsa di Riccardo B., il 17enne che giovedì 10 luglio è morto soffocato nella buca sulla spiaggia che lui stesso aveva scavato. Una tragedia che si è consumata a Montalto di Castro, dove la giovane vittima era in vacanza con la famiglia. . 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

