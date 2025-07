Match interrotto più volte dall’arbitro a causa del continuo lancio di bengala Nei Giovanissimi ride il Tricolore Carpineti Valestra Impallinato il Felina | Montecavolo in semifinale

Nel calcio giovanile, l’intensità e la passione si mescolano spesso a momenti di tensione che rischiano di offuscare lo spettacolo. La partita tra Felina e Montecavolo ne è un esempio, con ben 249 interruzioni e lanci di bengala, ma anche un’emozionante semifinale che ha visto i ragazzi lottare con grinta e determinazione. Un esempio di come il talento possa emergere anche nelle circostanze più imprevedibili.

FELINA 1 SPQM MONTECAVOLO 3 FELINA: Ollari, Bazzoli, Pellati (73' Cassinadri), Pupeschi, Dall'Ara, Manuzzi, Rossi (62' Goldoni), Magnani (73' Romei), Melloni, Isella, Ruffini (84' Sassi). A disp.: Primavori, Zannoni, Sendrea, Bertoni, Cacioppo. All.: Manfredi. SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Borghi (89' Cerrelli), Fabio Piermattei, Mauro Piermattei, Alex Grossi, Tanchis, Rozzi (75' Ferri), Nappo, Colombi, Dallasta, Fiocchi (88' Vittorio Benassi). A disp.: Grassi, Incerti, Filippo Grossi, Mattia Grossi, Boschiroli. All.: Unni. Arbitro: Manco (Marchetti – Ferrari). Reti: 16' Fiocchi; 31', 66' Colombi; 42' Melloni.

