Spaccio e furti | fine della corsa per un 35enne con 11 alias

Spaccio e furti, fine della corsa per un 35enne con 11 alias. Una vita segnata da precedenti, ora per uno straniero di 35 anni è giunto il momento di pagare il conto con la giustizia. L'11 luglio sera, la Squadra Mobile di Padova lo ha rintracciato e arrestato in via della Pace, portandolo davanti alla legge per rispondere delle sue azioni. La legge non si ferma: chi infrange le regole dovrà affrontare le conseguenze.

Una sfilza di precedenti, ora per uno straniero di 35 anni è giunto il momento di pagare il conto con la giustizia. L'11 luglio sera la Squadra Mobile di Padova ha rintracciato ed arrestato, in via della Pace a Padova, un tunisino irregolare e senza fissa dimora, condannato in via definitiva alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: spaccio - furti - fine - corsa

Furti, risse e spaccio: controlli rafforzati per la sicurezza. Ma serve più videosorveglianza - Negli ultimi mesi, San Felice Circeo e Priverno hanno assistito a una preoccupante escalation di furti, risse e spaccio, spingendo le autorità locali a richiedere un potenziamento dei controlli e una maggiore videosorveglianza.

Spaccio e furti: fine della corsa per un 35enne con 11 alias; Furti, spaccio e truffe: quattro espulsi da Castano Primo; Ricercato dal 2022, scappava nascondendosi dietro false identità: lo arrestano.

Spaccio di droga e furti in serie, un 37enne e un 35enne già ... - Due persone condannate, rispettivamente per spaccio e furti, sono state rintracciate e arrestate dalla squadra mobile della questura di Treviso. Scrive ilgazzettino.it

Spaccio e furti. Arrestato dai carabinieri - la Nazione - I carabinieri arrestano uno straniero responsabile di furti su autovetture e spaccio di stupefacenti. Come scrive lanazione.it