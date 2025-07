Milan beffato Brown sceglie Mou Virata su Gutierrez

In un finale di mercato ricco di sorprese, il Milan si vede sfuggire Archie Brown, scelto invece da un deciso Gutierrez e dal Fenerbahçe. Dopo ore di trattative, voli cancellati e riflessioni intense, la decisione definitiva ha portato il giovane talento a Istanbul. Una scelta che cambia le carte in tavola per i rossoneri, portando alla luce quanto il calcio possa riservare colpi di scena inattesi. La vicenda dimostra come, nel calciomercato, nulla sia scritto fino all’ultimo istante.

Divieto d’accesso a sinistra: inversione, si cerca di proseguire a destra. Ma toccherà anche arrivare sull’altra corsia. Dopo ore tra aerei prenotati e bloccati, contatti e riflessioni, Archie Brown ha scelto ieri mattina di volare a Istanbul e accettare la proposta del Fenerbahçe. Lo stesso 23enne, ormai ex Gent, ha rivelato che con i rossoneri era quasi fatta: decisiva la spinta finale del club turco anche sull’entourage del giocatore, per un contratto ritoccato all’insù. Così il Milan torna alla casella di partenza, o quasi, per quello che sta diventando un tormentone: il terzino. Anzi, plurale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan beffato. Brown sceglie Mou. Virata su Gutierrez

