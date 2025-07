Terrorismo 16enne iraniano arrestato | si faceva chiamare incubo dei grattacieli

Un giovane di soli 16 anni, noto come "l'incubo dei grattacieli", è stato arrestato a Milano in un'operazione della Polizia che ha smantellato una rete di propaganda terroristica. L'indagine, coordinata dalla procura dei minori, ha rivelato un inquietante scenario di addestramento e diffusione di ideologie estremiste online. Un avvertimento sulla crescente minaccia del terrorismo giovanile e i rischi insiti nel cyberspazio.

Milano - La Polizia, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla procura dei minori di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e sin qui mai evidenziatosi, ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo telematico. L'indagine, condotta dalla Sezione antiterrorismo internazionale della Digos di Milano, in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione (Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno, Aisi e Aise), scaturisce dal costante monitoraggio degli ambienti radicali online, ulteriormente intensificato con il crescente aggravarsi del contesto geopolitico internazionale, finalizzato a prevenire e contrastare la diffusione di contenuti potenzialmente idonei a favorire azioni violente nonché fenomeni di auto-radicalizzazione da parte dei fruitori degli stessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terrorismo, 16enne iraniano arrestato: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli”

In questa notizia si parla di: terrorismo - iraniano - 16enne - arrestato

«Obama e Biden ha aiutato il terrorismo iraniano». «Tu sei come Churchill». Trump si esalta per i tweet dei Maga - Le accuse di Obama e Biden di aver favorito il terrorismo iraniano alimentano un dibattito acceso, mentre Trump si esalta per i tweet dei sostenitori MAGA, quasi come una battaglia personale.

Iraniano 16enne arrestato dalla polizia a Milano per terrorismo #milano #13luglio Vai su X

Il presidente americano Donald Trump annuncia sul social Truth: "Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Tanaz ed Esfahan" e aggiunge: "Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano...Tutti gli ae Vai su Facebook

Iraniano 16enne arrestato dalla polizia a Milano per terrorismo; Milano, arrestato 16enne iraniano per propaganda del terrorismo; Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli”.

Milano, arrestato 16enne iraniano per propaganda e apologia di terrorismo - Il giovane pubblicava sui social numerosi contenuti sugli attentati di matrice jihadista, sull'addestramento e l'incitamento al martirio, inviando ai followers link diretti ai siti di propaganda dell' ... Secondo tg24.sky.it

Milano, arrestato 16enne per propaganda e addestramento a scopo di terrorismo - La Polizia di Stato, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, ha ... Si legge su lapresse.it