Denise Pipitone, rivelazione choc a Pomeriggio 5: nuova foto di una bambina in un campo nomadi (Di lunedì 12 aprile 2021) nuova rivelazione choc a : spunta una nuova foto di una bambina in un campo nomadi rom che assomiglia tanto alla piccola scomparsa nel 2004 a in Sicilia. L'immagine è stata diffusa in televisione a '... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021)a : spunta unadi unain unrom che assomiglia tanto alla piccola scomparsa nel 2004 a in Sicilia. L'immagine è stata diffusa in televisione a '...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - sirio_anna : RT @blogsicilia: #denisepipitone Denise Pipitone, spunta una nuova foto di una bimba - - blogsicilia : #denisepipitone Denise Pipitone, spunta una nuova foto di una bimba - -