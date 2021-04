Benevento-Sassuolo | Marlon | “Boga è un fenomeno”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Nella partite così ci sono dei momenti in cui bisogna soffrire.per me è une credo che possa fare la differenza. De Zerbi invece ci chiede tanto perché crede che i suoi giocatori possano fare di più. Dobbiamo chiudere prima le partite, possiamo evitare questo tipo di sofferenza. Europa League? Il nostro obiettivo è vincere più partite possibile. Nelle ultime gare che ci mancano vogliamo ottenere più punti possibile“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport, difensore del, dopo la vittoria contro il. SportFace.

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - SkySport : BENEVENTO-SASSUOLO 0-1 Risultato finale ? ? aut. #Barba (45+1') ? SERIE A – 30^ giornata ?? - MasterblogBo : BENEVENTO (ITALPRESS) - A distanza di quasi un mese il Sassuolo torna al successo e batte di misura il Benevento. V… - CanaleSassuolo : De Zerbi dopo Benevento-Sassuolo 0-1: “L’ottavo posto è il massimo cui ambire ora” -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Sassuolo

si affrontano nel Monday Night della 30esima giornata di Serie A . Allo stadio Ciro Vigorito gli emiliani propongono il loro gioco fatto di possesso falla e qualità offensiva, ...Il 'Monday Night' che ha chiuso la trentesima giornata. Ilsi Impone 1 - 0 aal termine di un vivacissimo 'Monday Night' che ha chiuso il trentesimo turno. I neroverdi sorpassano il Verona e si insediano all'ottavo posto. I sanniti restano ...(VIDEO). by Giorgio Billone 3. Il video del gol del Sassuolo sul campo del Benevento, una rete molto particolare perché di dubbia paternità. Accelerazione di Boga sull’esterno sinistro, tiro cross in ...Entornointeligente.com / BENEVENTO. â ” Il Benevento scende in campo per incrementare il vantaggio sulla zona calda, il Sassuolo per puntare allâ ottavo posto: alla fine sorride la squadra di Roberto ...