Barbui | “Come funziona il vaccino monodose Johnson & Johnson”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tra pochi giorni sarà disponibile ilJohnson & Johnson. Dopo Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca-Oxford, quello prodotto della multinazionale americana Janssen (che controlla Johnson & Johnson) è il quartocontro il Covid-19 approvato dall’Ema, l’ente europeo di farmacovigilanza (11 marzo scorso) e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Attualmente, ilJohnson & Johnson è somministrato solo negli Stati Uniti e in Sudafrica, ma è stato approvato anche in Canada. In Italia le prime inoculazioni, stando alle dichiarazioni del commissario per l’emergenza, generale Figliulo, saranno dal 19 aprile 2021. Tre le novità destinate ad avere un importante impatto sulla campagna vaccinale. IlJohnson & Johnson è, somministrabile per tutte le classi di ...