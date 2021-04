Strage nella notte | uccide moglie e figlio disabile | poi si spara La ricostruzione

(Di domenica 11 aprile 2021): un uomo pensionatola, iled i proprietari della sua casa poi si: la situazione Unadi follia in Piemonte, con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Non riusciva a contattarli al telefono, e nemmeno suonando il campanello di casa ed ha chiamato le forze dell'ordine - Quattro mortinotte a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Cosa ...Tragedia in un appartamento di Rivarolo Canavese (Torino), dovenotte i carabinieri hanno ... Laè avvenuta al civico 46, nel centro della cittadina, poco più di 12mila abitanti a mezz'ora ...Intervista al giornalista del Tirreno che per primo riuscì a mettere piede sul traghetto dopo la tragedia: «Immagini che mai potrò dimenticare» ...Un tragico fatto di cronaca ha scosso nella notte tra sabato e domenica Rivarolo Canavese dove un pensionato di 83 anni, Renzo Tarabella, ha posto in essere una vera e propria strage mettendo fine ...