Risultati Mondiale per Club LIVE | in campo Psg Real Madrid in palio un posto in finale

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, con sfide mozzafiato in campo tra PSG e Real Madrid, entrambe alla conquista di un posto in finale. Gli appassionati non perdono nemmeno un istante di questa emozionante competizione, mentre la Juventus segue con attenzione il suo percorso nel girone G. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti live, classifiche e pronostici: il football internazionale sta vivendo momenti indimenticabili.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. Martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea LIVE 0-2 (18?, 56? Joao Pedro) Mercoledì 9 luglio, ore 21.00 – Psg Real Madrid 0-0 LIVE Risultati Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale.

