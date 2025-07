Chi è Maurizio Cocco l' italiano liberato in Costa d' Avorio dopo due anni di carcere

Maurizio Cocco, l’italiano liberato in Costa d’Avorio dopo due anni di detenzione, ha finalmente riacquistato la libertà. Accusato ingiustamente di frode fiscale e associazione a delinquere, ha trascorso tre anni tra sofferenza e speranza. La vicenda, iniziata nel 2022 con il suo arresto ad Abidjan, si conclude ora con un lieto fine, portando un messaggio di speranza e giustizia per chi lotta per essere ascoltato.

È rimasto detenuto per ben tre anni in Costa d'Avorio con l'accusa di frode fiscale e associazione a delinquere; dopo tanta sofferenza, oggi Maurizio Cocco torna finalmente in libertà, e la speranza è che questa terribile esperienza si chiuda. La vicenda risale al 2022, quando l'ingegnere di Fiuggi (Frosinone) venne portato nel centro penitenziario e correzionale di Abidjan, in Costa D'Avorio. Cocco, che si è sempre dichiarato innocente, è stato accusato di frode fiscale e associazione a delinquere. Il giudice aveva poi prolungato la detenzione preventiva, dato che a un certo punto le indagini sono proseguite anche per traffico internazionale di droga e riciclaggio di danaro.

