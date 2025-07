Stesso lavoro stipendio doppio | perché gli infermieri lasciano l’Italia e vivono molto meglio

Perché sempre più infermieri italiani scelgono di trasferirsi all’estero? La risposta è semplice: un salario doppio, un ambiente lavorativo più sereno e maggiori opportunità di crescita professionale. Come Giulia, che dal 2019 lavora a Trondheim, in Norvegia, e non tornerebbe indietro. “Ovviamente i costi della vita sono più alti, ma...” Scopriamo insieme cosa rende questa scelta così allettante e come può cambiare il vostro futuro.

Il doppio dello stipendio, il clima di lavoro più tranquillo e una maggiore possibilità di crescita. Giulia è infermiera e dal 2019 lavora a Trondheim, in Norvegia. Se dovesse elencare i vantaggi ottenuti con il trasferimento, citerebbe questi. “Ovviamente qui i costi della vita sono più alti, ma. 🔗 Leggi su Today.it

Lavoro, la salute mentale è più importante dell'aumento di stipendio - Milano, 15 maggio 2025 – Oggi, la salute mentale dei lavoratori riveste un'importanza cruciale, spesso superando la mera questione economica.

