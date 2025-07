Un impetuoso Flavio Cobolli dà filo da torcere a Djokovic e saluta Wimbledon a testa alta

Un’incoraggiante dimostrazione di tenacia e talento, Flavio Cobolli ha dato filo da torcere a Novak Djokovic in una sfida mozzafiato a Wimbledon. Nonostante la sconfitta, il suo coraggio e determinazione hanno saputo lasciare il segno, aprendo un nuovo capitolo nel panorama del tennis internazionale. La sfida tra Sinner e Djokovic si avvicina, promettendo emozioni indimenticabili. E questa storia è solo all’inizio...

Sarà per la seconda volta consecutiva (a livello Slam nel 2025) una sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a decidere uno dei due finalisti di Wimbledon. Il serbo riesce a venire a capo di un match per lui meno facile delle previsioni contro Flavio Cobolli, che lotta molto bene e dimostra di avere il livello per lottare verso l’alto: 6-7(6) 6-2 7-5 6-4 il punteggio finale dopo tre ore e 11 minuti nei quali molto si è visto e molto si è anche intuito, soprattutto in vista di ciò che sarà tra due giorni. Di fatto, con oggi tre semifinalisti su quattro sono gli stessi di Parigi, con Fritz a prendere il posto di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Un impetuoso Flavio Cobolli dà filo da torcere a Djokovic e saluta Wimbledon a testa alta

