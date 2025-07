Zona Bianca le ultime su Garlasco e la fuga di Cavallari nella puntata di stasera

Stasera su Rete 4 torna Zona Bianca, il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, con ospiti e analisi sul caso Garlasco e la fuga di Cavallari. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire gli ultimi aggiornamenti e le interpretazioni più autorevoli di un enigma che tiene l’Italia con il fiato sospeso. Non perdete questa serata ricca di spunti e novità : tutto pronto per un nuovo capitolo di questa avvincente vicenda.

Nuovo appuntamento questa sera, Mercoledì 9 luglio, in prima serata su rete 4 con Zona Bianca, il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Argomenti e ospiti di stasera, 9 luglio 2025. In apertura di puntata, ampio spazio sarà dedicato al caso Garlasco: mentre proseguono le attività legate all’incidente probatorio, ospiti e voci autorevoli analizzano e interpretano tutti gli elementi emersi nella nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi. Sempre sulla stretta attualità , continuano le ricerche di Andrea Cavallari, il ventiseienne condannato per la strage di Corinaldo e sparito dopo la sua cerimonia di laurea a Bologna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Zona Bianca, le ultime su Garlasco e la fuga di Cavallari nella puntata di stasera

In questa notizia si parla di: zona - bianca - garlasco - puntata

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 maggio 2025 - Questa sera, domenica 18 maggio 2025, alle 21:20 su Rete 4, torna Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera si torna nella Zona Bianca. Appuntamento alle 21:20 su Rete4. Gran parte della puntata sarà dedicata agli aggiornamenti sul delitto di Garlasco e poi parleremo di Divieti e di Venezia. #zonabianca #Garlasco Vai su X

Zona Bianca si sposta al mercoledì dal 25 giugno Gli aggiornamenti dal Medio Oriente, il caso Garlasco e il matrimonio di Jeff Bezos nella nuova puntata in onda questa sera su Rete 4 Vai su Facebook

Zona Bianca, puntata stasera 9 luglio: ultimi retroscena del delitto di Garlasco, Jeff Bezos, guerra in Medio Oriente; Zona Bianca stasera in tv mercoledì 9 luglio su Rete 4: le anticipazioni della puntata; Zona Bianca 2025: Puntata del 2 luglio Video.

Zona Bianca stasera in tv mercoledì 9 luglio su Rete 4: le anticipazioni della puntata - Questa sera, mercoledì 9 luglio, nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4. Lo riporta corrieredellumbria.it

Delitto di Garlasco: tutto sulla nuova indagine/ Dal presunto di DNA di Sempio all’incidente probatorio - Il delitto di Garlasco torna a Chi l'ha visto e Zona bianca: tutte le ultime novità sull'indagine aperta lo scorso anno contro Andrea Sempio ... Riporta ilsussidiario.net