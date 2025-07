Mercato Milan affare sfumato | Ha rifiutato il trasferimento

Il mercato del Milan riserva ancora colpi di scena: dopo aver sfiorato un grande affare, il trasferimento è improvvisamente sfumato. Nonostante le difficoltà, i rossoneri non si fermano e continuano a lavorare intensamente per rinforzare la rosa. Con Igli Tare in prima linea e l’obiettivo di rilanciare il club, il futuro si fa incerto ma carico di speranze. La squadra si prepara a nuove sfide, pronti a scrivere un capitolo più ambizioso.

Il Milan sta portando avanti diverse trattative, sia in entrata che in uscita. Una di queste però, che ormai sembrava quasi conclusa, a quanto pare sta saltando proprio in queste ore. Il Milan continua ad operare sul mercato. Tra entrate e uscite, il direttore sportivo Igli Tare ce la sta mettendo tutta per regalare a Massimiliano Allegri una rosa di spessore e che rilanciare la società, e tutto l'ambiente, dopo la deludente stagione passata. Confermati Modric e Ricci, così come la dolorosa cessione di Reijnders al Manchester City, l'obiettivo numero uno al momento resta sempre Jashari del Club Brugge, su cui ancora si attende una risposta all'offerta presentata settimana scorsa.

