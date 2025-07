Thuram rientro con cautela! Inter c’è da fare attenzione

Marcus Thuram si sta preparando con cautela al suo rientro ad Appiano Gentile, previsto per fine luglio. Nonostante sia in vacanza come i suoi compagni, l’attaccante francese accelera il recupero dopo un infortunio, aprendo spiragli di ottimismo. Segnali positivi emergono sulla sua ripresa, alimentando le speranze di rivederlo presto in campo. La sua determinazione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per tornare al massimo della forma.

Marcus Thuram, nonostante abbia iniziato le meritate vacanze, si prepara con cautela a rientrate ad Appiano Gentile per fine luglio.  RIENTRO – Iniziano ad arrivare i primi segnali positivi per quanto riguarda Marcus Thuram. L'attaccante francese, alle prese con uno stop fisico, sta accelerando il percorso di recupero per tornare in gruppo al più presto nonostante sia in vacanza come il resto della squadra. Il suo obiettivo è essere disponibile per il rientro alla Pinetina, con la volontà di lasciarsi alle spalle il piccolo stop accusato tra il finale di stagione e il Mondiale per Club.

