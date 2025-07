Preghiera della sera del 9 Luglio 2025 | Allontanami dalle tenebre

In un mondo spesso avvolto da incertezze e ombre, la preghiera serale ci invita a cercare la luce e la pace interiore. Questa sera, affidiamoci a San Giuseppe, chiedendo di allontanare le tenebre che minano il nostro cammino. Dedichiamo pochi minuti a riflettere, confidando nei nostri desideri e speranze, affinché possano essere illuminati dalla sua presenza e portare benedizioni nella nostra vita.

“Allontanami dalle tenebre”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 9 Luglio 2025: “Allontanami dalle tenebre”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - allontanami - tenebre

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

Preghiera della sera 4 Dicembre 2024: “Allontanami dal giudicare”; Preghiera della sera del 9 Luglio 2024: “Allontanami dalle tenebre”; Preghiera della sera 4 Dicembre 2023: Allontanami dal giudicare.

Preghiera della sera del 9 Luglio 2024: “Allontanami dalle tenebre” - O Dio, che ci hai reso figli della luce con il Tuo Spirito di adozione, fa’ che non ricadiamo nelle tenebre dell’errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore ... lalucedimaria.it scrive

Preghiera della sera 4 dicembre 2024 - La Luce di Maria - La notte è scesa molto presto; i giorni si accorciano, mentre la speranza del Natale cresce. Come scrive lalucedimaria.it