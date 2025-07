Caso Paragon la risposta di Mantovano al Copasir | Non sono stati gli 007 italiani a spiare D’Agostino e Pellegrino

In un clima di tensione e mistero, la recente risposta di Mantovano al Copasir ha chiarito che gli operatori dei servizi segreti italiani non sono coinvolti nel caso di spionaggio con il software Paragon su giornalisti come D’Agostino e Pellegrino. Un’ulteriore conferma che, anche di fronte a accuse pesanti, il governo preferisce mantenere un atteggiamento di esclusione rispetto alla possibile responsabilità interna. Tuttavia, la verità rimane ancora da scoprire e chiarire.

Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega ai Servizi segreti, ieri ha comunicato al Copasir che non sono stati gli 007 italiani a spiare con il software della società israeliana Paragon i giornalisti Ciro Pellegrino, Roberto D’Agostino e l’olandese Eva Vlaardingerbroek. Succede di nuovo, dunque, che il governo escluda un coinvolgimento dell’intelligence come già aveva fatto per il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato. Diversa la situazione degli attivisti, pure finiti tra gli spiati, come il fondatore della Ong Mediterranea Luca Casarini e Giuseppe Caccia: è ormai assodato che le intercettazioni nei loro confronti siano state opera degli 007 italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, la risposta di Mantovano al Copasir: “Non sono stati gli 007 italiani a spiare D’Agostino e Pellegrino”

In questa notizia si parla di: paragon - mantovano - copasir - sono

#inonda #Paragon #Fanpage #Meloni #governomeloni #3luglio #Copasir E #MANTOVANO che dice ? Vai su X

Ci sono le prove che il software Graphite di Paragon è stato utilizzato contro giornalisti di Fanpage. Il Copasir ha chiuso le proprie analisi dicendo che i servizi segreti non c’entrano niente. A questo punto il problema va posto in Parlamento e tornerò a farlo in t Vai su Facebook

Mantovano conferma: gli 007 usarono Paragon per spiare Mediterranea; Caso Paragon, Mantovano al Copasir (ri)assolve i servizi e consegna una relazione; Il COPASIR non ha chiarito del tutto le responsabilità sul caso Paragon.

Il Copasir al governo: “Diteci se i servizi spiano D’Agostino” - Il Comitato chiede conto al sottosegretario Mantovano delle intercettazioni a carico di Pellegrino e del fondatore di Dagospia ... Lo riporta repubblica.it

Paragon, Mantovano al Copasir dice che il direttore di Fanpage.it Cancellato non è stato spiato dai servizi - il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è stato sentito sul caso Paragon, cioè sullo spionaggio ai danni di ... Come scrive fanpage.it