Sinner ansia in campo | stecca col dritto e torna il dolore al gomito

Un momento di apprensione ha scosso Jannik Sinner durante le semifinali di Wimbledon. Dopo aver steccato un colpo di dritto, il tennista italiano ha sentito nuovamente dolore al gomito, ricordando le tensioni del match contro Dimitrov. Tuttavia, la sua grinta ha prevalso: Sinner ha superato Shelton in tre set, dimostrando che la tenacia è la vera vittoria. La sua crescita e determinazione continuano a sorprendere gli appassionati di tennis.

Momento di tensione in campo per Jannik Sinner, che dopo aver steccato un colpo di dritto nel corso del secondo set, ha sentito nuovamente dolore al gomito, proprio come nel match contro Dimitrov. Allarme rientrato per l'azzurro, che ha poi sconfitto Shelton in tre set, accedendo così alle semifinali di Wimbledon.

#Sinner in conferenza stampa “Ho detto tutto in campo, stava giocando un tennis incredibile e non volevo finisse così. Dal primo game ho avuto dolore al gomito e mi dava fastidio servendo e giocando il dritto, domani farò un controllo per capire cosa sia su Vai su X

Tutti erano in pensiero per quel dolore al gomito e si chiedevano come avrebbe reagito dopo il brutto incontro contro Dimitrov. Oggi Jannik Sinner, con una grande prestazione, ha ricordato a tutti perché è il numero 1 al Mondo, battendo Ben Shelton e approd Vai su Facebook

