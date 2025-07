Bandecchi canta vittoria su Report | annullato l' accertamento milionario a UniCusano

Stefano Bandecchi può festeggiare: la Corte di Giustizia Tributaria ha annullato definitivamente l’accertamento di 8,6 milioni di euro a carico di Unicusano, l’università telematica da lui guidata. Un successo che smonta le polemiche sollevate dal servizio di Ranucci, confermando ancora una volta la solidità delle sue ragioni e il valore della sua battaglia. Un risultato che rafforza la posizione di Bandecchi e dell’ateneo nel panorama dell’istruzione digitale italiana.

Annullato integralmente l'avviso di accertamento da 8,6 milioni di euro disposto a Unicusano, l'università telematica di cui è a capo il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria, che ha dichiarato del tutto infondato l'accertamento tributario che era stato disposto all'ateneo. Il caso è noto, e la polemica era stata sollevata da Sigfrido Ranucci attraverso servizi andati in onda su Report. Che non limitandosi ad attaccare pesantemente l'operato del Patron di Unicusano, lo aveva etichettato come un «malato di mente». L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza avevano contestato all'università la natura commerciale delle sue attività, legate a società partecipate, una radio e una squadra di calcio. 🔗 Leggi su Iltempo.it