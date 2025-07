L’impossibile partita con la Libia sui migranti la giocano Piantedosi e Almasri | Stretti nuovi accordi con Tripoli

migrazione si gioca tra Piantedosi e Almasri, con nuovi accordi a Tripoli che potrebbero cambiare gli equilibri. Mentre l’Italia affronta tensioni e svelamenti su traffici e respingimenti, il dibattito si infiamma sulla gestione dei flussi e sulla legalità delle operazioni. In un contesto di crisi diplomatica e umanitaria, le scelte strategiche di governo e opposizione si rivelano decisive per il futuro del nostro Paese. L’impossibile partita con la Libia sui migranti continua a tenerci con il fiato sospeso.

Sono ore di fibrillazione in Italia per il caso del respingimento in Libia del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sullo sfondo ci sono nuove rivelazioni sul caso Almasri, i flussi migratori, un blitz contro una rete internazionale di trafficanti e la nave di una ong bloccata proprio ai sensi della Legge che porta il nome di Piantedosi. E che aveva soccorso naufraghi partiti proprio dalla Libia. (ANSA FOTO) – Notizie.com La sensazione è che sul mar Mediterraneo, stavolta, si stia giocando una partita internazionale sin troppo importante. 🔗 Leggi su Notizie.com