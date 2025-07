Giani ufficializza al Pd la sua disponibilità per le Regionali Ma il partito cerca un altro candidato

Giani ufficializza la sua disponibilità per le regionali, ma il PD cerca un’alternativa. Con le elezioni alle porte, il centro-sinistra si trova di fronte a un’incognita: chi sarà il candidato ideale per la Regione Toscana? I sondaggi parlano chiaro, puntando su un nome che, sulla carta, sembra inarrestabile. Riuscirà il partito a trovare l’accordo e presentare una candidatura forte e unitaria?

Se la data delle elezioni regionali c'è, fissata per il 12 di ottobre, manca invece l'investitura del candidato presidente della Regione Toscana per il centro sinistra. I sondaggi e la classifica sul gradimento parlano di un solo nome, che sulla carta sarebbe indiscutibile, quello del presidente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - candidato - giani - ufficializza

Regionali, Vannacci: “Candidato presidente sarà scelto da vertici” - In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, Roberto Vannacci, europarlamentare, afferma che il candidato presidente sarà scelto dai vertici nazionali del partito.

Giani ufficializza al Pd la sua disponibilità per le Regionali. Ma il partito cerca un altro candidato; Elezioni regionali, Giani a Schlein: «Senza di me vittoria non scontata». La segretaria Pd: «Prima facciamo le alleanze»; Giani: 'Ricandidatura? Sarà la coalizione a dirmelo'.

Giani ufficializza al Pd la sua disponibilità per le Regionali. Ma il partito cerca un altro candidato - L'area Schlein che adesso guida i Dem vorrebbe che il candidato presidente in Toscana fosse più vicino a questa corrente e mettesse d'accordo da Avs ai 5 Stelle così da non complicare le scelte anche ... Scrive arezzonotizie.it

Regionali Toscana, Giani pronto a scendere in campo per il bis: “Offro la mia disponibilità” - Il presidente: Sono colpito dal sostegno e dal calore umano e politico ricevuto in questi giorni”. Come scrive lanazione.it