Mafia-appalti anche Giuseppe Pignatone sentito per 12 ore dai magistrati di Caltanissetta

Una giornata cruciale per la lotta alla criminalità organizzata, con Giuseppe Pignatone ascoltato per 12 ore dai magistrati di Caltanissetta. L’indagine, che coinvolge anche il mondo degli appalti e delle imprese sospette, svela un intreccio complesso tra politica, economia e malavita. La verità emerge lentamente, ma ogni tassello contribuisce a fare luce su un sistema corrotto che minaccia la trasparenza e la legalità nel nostro Paese.

Giornata intensa di lavoro per i magistrati di Caltanissetta che stanno indagando sull'accelerazione che ha portato all'archiviazione dell'indagine Mafia e appalti dopo la segnalazione giunta agli uffici giudiziari di Palermo da Massa Carrara dove si erano insediati degli imprenditori in odor di.

In occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, aprirà il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo. Un museo in cui scoprire anche aspetti personali dei due magistrati uccisi dalla mafia - In occasione del 33º anniversario della strage di Capaci, sarà inaugurato a Palermo il Museo del Presente dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

