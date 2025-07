Mattarella riceve Zelensky al Quirinale – Il video

Al Quirinale, un incontro dall'importanza storica: il Presidente Zelensky è stato accolto calorosamente dal Presidente Mattarella. Un momento di grande simbolismo che ribadisce il saldo sostegno dell’Italia all’Ucraina e rafforza i legami tra i due Paesi. Le parole di Mattarella risuonano come un impegno concreto per la sovranità e l’indipendenza di Kiev. Un segnale forte di solidarietà internazionale, che sottolinea come la diplomazia possa fare la differenza.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 La visita del Presidente Zelensky accolto al Quirinale dal Presidente Mattarella. “Benvenuto in questo Palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranita’ e all'integrita’ territoriale dell'Ucraina", ha detto il Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

