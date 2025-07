Uomini e Donne brutta avventura per Gianmarco e Cristina in aeroporto? La testimonianza

Una giornata complicata in aeroporto per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ex coppia di Uomini e Donne, segnata da tensioni e sussurri di crisi. La testimonianza di Deianira Marzano rivela un episodio che fa riflettere sui momenti difficili anche tra le coppie pubbliche, tra sguardi abbattuti e silenzi inquietanti. Ma cosa sarà successo davvero? E soprattutto, come proseguirà la loro storia? Il viaggio verso Santorini potrebbe essere solo l'inizio di una nuova fase, o un arrivederci...

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, una delle ultime coppie uscite da Uomini e Donne, sarebbero stati protagonisti di una spiacevole disavventura in aeroporto. A raccontarlo è stata Deianira Marzano tramite le sue Instagram Stories, riportando la segnalazione di una follower che si trovava con loro in fila per l’imbarco. Voci di crisi, poi la partenza per Santorini. Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile rottura tra Gianmarco e Cristina, complici alcune assenze reciproche dai social. I due, tuttavia, avevano smentito ogni voce facendo intendere di essere pronti a partire insieme per una vacanza romantica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, brutta avventura per Gianmarco e Cristina in aeroporto? La testimonianza

