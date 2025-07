gli stati uniti annunciano sanzioni contro la relatrice onu per la palestina francesca albanese

Gli Stati Uniti scendono in campo contro la relatrice ONU per la Palestina, Francesca Albanese, annunciando sanzioni ufficiali. La decisione, comunicata dal segretario di stato Marco Rubio, mira a contrastare quello che Washington definisce «sforzi illegittimi e vergognosi» di influenzare la Corte Penale Internazionale. La settimana scorsa, Albanese aveva presentato un dettagliato rapporto. Ma cosa si cela dietro questa escalation diplomatica?

Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi. Lo ha annunciato il segretario di stato americano Marco Rubio, riferendosi a quelli che definisce “illegittimi e vergognosi sforzi per fare pressione sulla Corte Penale Internazionale affinchĂ© agisca contro funzionari, aziende e leader statunitensi e israeliani “. La scorsa settimana Albanese ha presentato un dettagliato rapporto sulle aziende, molte statunitensi come Amazon, Alphabet, Microsoft, Palantir, Lockheed Martin, coinvolte in quello che la relatrice ha definito il “business del genocidio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it