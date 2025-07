Sinner batte Shelton e vola in semifinale | Sono riuscito a giocare il mio tennis il gomito è migliorato molto

Jannik Sinner torna in grande stile dopo l'infortunio al gomito, dominando Shelton e volando in semifinale a Wimbledon. La sua tenacia e determinazione sono state evidenti, anche quando il dolore si è fatto sentire nel secondo set. Con un punteggio finale di 7-6, 6-4, 6-4, il talento italiano dimostra di essere più forte che mai. Alla fine, il sorriso e la vittoria parlano più di mille parole, lasciando tutti entusiasti per il suo prossimo passo nel torneo.

Jannik Sinner rientra alla grande dopo l’infortunio al gomito e domina Ben Shelton in tre set: è semifinale a Wimbledon. Raggiunta anche con un momento di suspense nel secondo set, quando una risposta al servizio dello statunitense manca la mira e la palla colpisce il telaio della racchetta: la vibrazione si fa sentire sul gomito e Sinner accusa evidentemente il colpo. Punteggio finale 7-6 (7-2) 6-4 6-4 in due ore e 21 minuti di gioco. Alla semifinale di venerdì Sinner si scontrerà con Novak Djokovic, che ha battuto il romano Flavio Cobolli in un match di quasi tre ore e un quarto, in quattro set. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner batte Shelton e vola in semifinale: «Sono riuscito a giocare il mio tennis, il gomito è migliorato molto»

