Accordo per Retegui | 70 milioni all’Atalanta ma l’Italia perde ancora

Dopo Theo Hernandez, un altro talento della Serie A si prepara a lasciare l’Italia per approdare in Arabia Saudita: Mateo Retegui è a un passo dall’Al Qadsiah, con un accordo da 70 milioni di euro per l’Atalanta. La fuga di stelle italiane continua a segnare una perdita significativa per il nostro calcio. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro della Serie A? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le implicazioni di questa scelta.

Anche l’attaccante azzurro è pronto a fare le valigie e ad approdare nella Saudi Pro League: il punto della situazione Dopo Theo Hernandez, un altro calciatore si appresta a lasciare la Serie A per volare in Arabia Saudita. Mateo Retegui è infatti a un passo dall’approdo all’Al Qadsiah. Accordo per Retegui: 70 milioni per l’Atalanta, ma l’Italia perde ancora (LaPresse) – Calciomercato.it In queste ore il club della Saudi Pro League ha deciso di alzare l’offerta, avvicinandosi a 70 milioni di euro. Una proposta davvero irrinunciabile per i Percassi, che dopo aver acquistato l’italo-argentino, lo scorso anno per 22 milioni più 3 milioni di bonus, sono pronti a realizzare un’importante plusvalenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Accordo per Retegui: 70 milioni all’Atalanta, ma l’Italia perde ancora

In questa notizia si parla di: retegui - accordo - milioni - atalanta

Sempre più vicino l’accordo fra l’Atalanta e l’Al-Qadsiah per la cessione di Mateo Retegui. Le parti potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 65 milioni di euro, bonus compresi. Che affare per la Dea, che aveva comprato l’attaccante italo-argentino appena un Vai su X

Il Mattino a sorpresa: il Napoli ci prova anche per Retegui Il quotidiano parla di un tentativo azzurro, respinto dall'Atalanta con una richiesta alta: 60 milioni il prezzo imposto dai bergamaschi Il quotidiano aggiorna anche su Ndoye: lo svizzero avrebbe l'acc Vai su Facebook

Clamoroso Atalanta, Criscitiello annuncia: Venduto Retegui per 70 milioni: ecco dove giocherà; Atalanta: Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno; Retegui lascia l'Atalanta: va all'Al-Qadsiah per 67 milioni di euro.

Accordo per Retegui: 70 milioni all’Atalanta, ma l’Italia perde ancora - Anche l'attaccante azzurro è pronto a fare le valigie e ad approdare nella Saudi Pro League: il punto della situazione ... Si legge su calciomercato.it

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - Qadsiah si è spinto fino alla cifra richiesta dall’Atalanta: 64/65 milioni fra parte fissa e bonus; l’accordo è ormai a un passo. Lo riporta ecodibergamo.it