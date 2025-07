Wimbledon profuma di flirt | non ha occhi che per Alcaraz

Wimbledon si tinge di sussurri e sospetti: una presenza inquietante, un’attenzione speciale che lascia pochi dubbi. Questa volta, i segnali sono così chiari che non si può più negare: qualcuno ha messo gli occhi su Alcaraz, e certamente non si tratta di casualità. Come direbbe Agatha Christie, “tre indizi fanno una prova”. E in questa storia, i segni sono ormai così evidenti da lasciarci senza scampo…

Carlos Alcaraz, qui gatta ci cova e oramai non ci sono più dubbi. L’hanno avvistata di nuovo in tribuna durante uno dei suoi match: solo un caso? Quanti indizi servono perché si possa parlare di prova? Agata Christie, regina indiscussa del giallo e dei misteri, dice tre. Se uno è fine a se stessi e due possono essere una coincidenza, tre indizi fanno indiscutibilmente una prova. E qui, per la verità, siamo ormai ben oltre i tre indizi, pieni zeppi come siamo di elementi che sembrerebbero ricondurci sempre e comunque nella stessa direzione. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Wimbledon profuma di flirt: non ha occhi che per Alcaraz

