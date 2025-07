La costa dei Trabocchi tra storia, mare e natura. A vederli così, con i loro bracci che si protendono nel mare, fanno pensare alle fantasiose macchine in legno scaturite dalla mente di quel genio visionario che fu Leonardo. Anche se non hanno nulla a che vedere con il grande Maestro, il loro nucleo ingegneristico e meccanico lo avrebbe certamente incuriosito: un aggroviglio apparentemente caotico di leve, funi, assi e contrappesi che sfruttano le forze naturali. Sono i trabocchi, o simboli viventi di un patrimonio unico e affascin

A vederli così, con i loro bracci che si protendono nel mare, fanno pensare alle fantasiose macchine in legno scaturite dalla mente di quel genio visionario che fu Leonardo. Anche se non hanno nulla a che vedere con il grande Maestro, il loro nucleo ingegneristico e meccanico lo avrebbe certamente incuriosito: un aggroviglio apparentemente caotico di leve, funi, assi e contrappesi che sfruttano le forze naturali. Sono i trabocchi, o trabucchi, strutture in legno fisse utilizzate per la pesca. Costruite anticamente in pino d'Aleppo per resistere alla salsedine, i trabocchi ancora oggi ci parlano di storia, del loro legame col territorio, dell'ingegno di uomini lontani che per non esporsi alle insidie del mare aperto si inventarono un mezzo di pesca più sicuro, costruito su palafitte e accessibile dalla terraferma tramite passerelle sospese.