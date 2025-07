Terremoto Renzi molla tutto | È colpa di Pier Silvio Berlusconi ora la decisione drastica

In un gesto che scuote il panorama politico e mediatico, Matteo Renzi annuncia la rottura definitiva con Mondadori, in seguito alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. La decisione, drastica e decisa, segna una svolta importante nella sua strategia di comunicazione e alleanze. Ma cosa ha realmente spinto Renzi a questa scelta? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda politico-editoriale.

Matteo Renzi ha annunciato la sua decisione di interrompere ogni rapporto con Mondadori, casa editrice di proprietà della famiglia Berlusconi, a seguito delle affermazioni di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Attraverso un messaggio pubblicato su X, il leader di Italia Viva ha chiarito i motivi che lo hanno portato a questa scelta, sottolineando come le dichiarazioni di Berlusconi junior, in difesa del governo guidato da Giorgia Meloni, siano state determinanti. “Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni – ha scritto Renzi – Ha detto che il governo Meloni è il migliore d’Europa”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto Renzi, molla tutto: “È colpa di Pier Silvio Berlusconi”, ora la decisione drastica

