Chi è David Corenswet il nuovo Superman che odia i maschi tossici

Chi è David Corenswet, il nuovo Superman che sfida gli stereotipi? Attore versatile e carismatico, ha conquistato il pubblico con ruoli in serie come The Politician e Hollywood. Ora, indossando il mantello rosso, si distingue anche per il suo impegno contro la mascolinità tossica e per un messaggio di inclusione. Trentadue anni, un figlio e una sorella a cui è molto legato, Corenswet si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera e del suo impatto sociale.

Abbiamo visto l'attore statunitense un po' ovunque, da The Politician a Hollywood, ma da quando ha indossato il mantello rosso è diventato indimenticabile. Trentadue anni, un figlio e una sorella a cui è molto legato.

