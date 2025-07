Pozzuoli altro cedimento nei pressi di Canale 21

Pozzuoli si trova nuovamente a fare i conti con un cedimento sull'asfalto, questa volta lungo Via Antiniana, tra Pozzuoli e Via Scarfoglio. La zona, già interessata da un precedente crollo lo scorso mese, si sta confrontando con una nuova buca profonda che mette a rischio la viabilità e la sicurezza dei cittadini. Le autorità sono prontamente intervenute per gestire questa emergenza e garantire un rapido ripristino.

Altro cedimento dell’asfalto nel pomeriggio di oggi su Via Antiniana, strada di collegamento tra Pozzuoli e Via Scarfoglio. Nei pressi dell’area dove lo scorso mese si é avuto un cedimento stradale, si è aperta una nuova profonda buca. Sul posto le autorità competenti per intervenire tempestivamente su questa importante arteria stradale.  Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Planet News del 02/07/2025 a cura della redazione di Pozzuoli News 24 in studio Gaetano Scotto Vai su Facebook

