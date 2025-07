Como ci risiamo | parcheggio riservato in via Zezio prima la transenna ora i sacchi neri

Come ci risiamo: il parcheggio di via Zezio a Como si trasforma in un teatro di abusi e trasgressioni. Prima una transenna improvvisata con un cancelletto pieghevole e un carrellino, ora sacchi neri della spazzatura che bloccano l’accesso. Una situazione che suscita sdegno tra i residenti e invita a riflettere sulla gestione del territorio. Se nel primo caso qualcuno aveva ipotizzato un...

Prima una transenna improvvisata fatta con un cancelletto pieghevole e un carrellino da trasporto, ora addirittura dei sacchi neri della spazzatura. Succede in via Zezio a Como, dove il parcheggio sembra essere diventato zona di libero arbitrio. Se nel primo caso qualcuno aveva ipotizzato un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

