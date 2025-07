Magi a Lollobrigida con fiore marijuana occhiello in Aula | Con Dl Sicurezza distrutto canapa legale – Il video

Il dibattito sul decreto sicurezza si infiamma a Roma, dove il ministro Lollobrigida si è soffermato su temi che rischiano di danneggiare un intero settore. La vera domanda rimane inevasa: quanto costerà alle imprese agricole e industriali italiane questa normativa? La canapa legale, sostenuta da fondi pubblici, vive oggi un momento di crisi, con aziende in bilico e lavoratori in attesa di risposte concrete. È giunto il momento di fare chiarezza.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Il ministro Lollobrigida ha parlato molto, ma non ha risposto alla domanda essenziale: vi rendete conto del danno che il decreto sicurezza ha causato a un intero settore agricolo e industriale italiano? Non stiamo parlando di droghe, ma di una pianta che non ha effetti psicotropi, sostenuta anche da fondi pubblici. Oggi quelle imprese sono nell’incertezza, coi magazzini pieni e i dipendenti da pagare. Il ministro ha descritto una realtà che non esiste, ignorando il grido d’allarme di centinaia di giovani imprenditori. La commissione agricoltura delle regioni, perfino quelle di centrodestra, ha chiesto modifiche urgenti. 🔗 Leggi su Open.online