Gaza Rubio | Sanzioni Usa contro Francesca Albanese relatrice Onu per i territori palestinesi

Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi a Ginevra. Lo ha annunciato oggi – mercoledì 9 luglio – il segretario di stato Marco Rubio, criticando gli «illegittimi e vergognosi sforzi di Albanese per fare pressione sulla Corte Penale Internazionale affinchĂ© agisca contro funzionari, aziende e leader statunitensi e israeliani», ha scritto Rubio su X, sottolineando che «la campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarĂ piĂą tollerata».