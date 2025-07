Lupi in campo a Sturno i tifosi rispondono | abbonamenti alle stelle

L’attesa è finita: l’Avellino ha ufficialmente aperto le porte alla stagione 2025-2026, scaldando i cuori dei tifosi in un primo allenamento nel suggestivo scenario di Sturno. I supporter, con abbonamenti alle stelle, si preparano a vivere un’altra emozionante avventura sportiva. Mentre la squadra si prepara a trasferirsi a Rivisondoli per il ritiro precampionato, l’entusiasmo cresce: è tempo di scrivere nuove pagine di passione e successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo settimane di attesa, l’ Avellino ha ufficialmente dato il via alla stagione sportiva 2025-2026. Il primo allenamento si è svolto nella consueta cornice del “Castagneto” di Sturno, dove la squadra biancoverde lavorerà fino a sabato prima di trasferirsi a Rivisondoli per il ritiro precampionato. Raffaele Biancolino Alla vigilia della sessione inaugurale, il tecnico Raffaele Biancolino ha radunato il gruppo per il primo discorso motivazionale dell’anno, dando il benvenuto ai giocatori e dettando le linee guida per il percorso che porterà i lupi al prossimo campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lupi in campo a Sturno, i tifosi rispondono: abbonamenti alle stelle

