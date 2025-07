Padel sport e memoria | il 10 luglio la prima edizione del torneo Città di Salerno

Salerno si prepara a vivere un evento imperdibile: il 10 luglio 2025, la città ospiterà la prima edizione del “Torneo di padel Città di Salerno”, un’occasione speciale per riscoprire il valore dello sport come motore di aggregazione e memoria collettiva. Organizzato dall’associazione “Paolo Masullo” ODV, questo torneo promette emozioni e unione tra appassionati e neofiti. Un appuntamento da non perdere, dove entusiasmo e sport si incontrano per lasciare il segno.

Salerno riscopre il valore dello sport come aggregazione. Il padel continua a conquistare appassionati e amatori in tutta Italia, e giovedì 10 luglio 2025 sarà protagonista anche nella città di Salerno con la prima edizione del “Torneo di padel Città di Salerno”, evento sportivo organizzato dall’ associazione “Paolo Masullo” ODV. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 presso il centro sportivo Parco Arbostella, in una cornice pensata non solo per gli amanti dello sport, ma anche per chi crede nel valore della partecipazione, del ricordo e dell’inclusione. Un torneo aperto a tutti, per celebrare passione e partecipazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Padel, sport e memoria: il 10 luglio la prima edizione del torneo Città di Salerno

In questa notizia si parla di: salerno - padel - città - sport

Salerno Padel Club | Pontecagnano Vai su Facebook