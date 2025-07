Galvagno e Amata scrivono ai probiviri di Fratelli d' Italia | consegnati al partito gli atti delle inchieste giudiziarie

Galvagno e Amata sollevano un'importante questione all’interno di Fratelli d’Italia, inviando ai probiviri i documenti delle inchieste giudiziarie che coinvolgono il partito. In qualità di dirigente e iscritto, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha deciso di trasmettere la documentazione raccolta alla procura di Palermo, evidenziando una volontà di trasparenza e responsabilità. Nella missiva...

Nella sua qualità di iscritto e dirigente di Fratelli d'Italia, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno ha inviato una lettera ai probiviri del partito, allegando la documentazione finora in suo possesso relativa all'indagine condotta dalla procura della Repubblica di Palermo. Nella missiva.

Lettera di Galvagno ai probiviri di Fratelli d'Italia: "Ecco gli atti sull'inchiesta che mi riguarda" - Nella missiva, Galvagno esprime la volontà di fare chiarezza e collaborazione, ribadendo il suo impegno per i valori del partito e la trasparenza.

