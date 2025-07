Frattesi Inter si va verso il rinnovo | svelata la strategia dei nerazzurri

L’Inter si prepara a blindare Davide Frattesi, uno dei gioielli più promettenti della sua rosa. Con l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, i nerazzurri hanno deciso di puntare forte sul centrocampista, svelando una strategia mirata al rinnovo che potrebbe rafforzare il futuro del club. Tutti i dettagli su questa operazione che potrebbe segnare un’importante svolta per l’Inter e il suo progetto vincente.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter ha in programma una proposta di rinnovo per Davide Frattesi, uno dei talenti più promettenti della rosa nerazzurra. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel suo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club sta considerando seriamente di estendere il contratto del centrocampista, ma la situazione potrebbe essere influenzata da eventuali offerte provenienti dall’estero. L’Inter, infatti, è pronta a valutare attentamente qualsiasi proposta che possa arrivare con cifre significative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, si va verso il rinnovo: svelata la strategia dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - rinnovo - svelata

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Milan, c'è la prima proposta per il rinnovo di Romagnoli: svelata la cifra; Napoli, svelata l'ultima offerta a Zielinski per il rinnovo; Napoli, svelata la cifra monstre chiesta da Mertens per il rinnovo.

Inter, Frattesi si opera e poi rinnova: c’è l’annuncio! - Davide Frattesi finisce sotto i ferri: il centrocampista dell’Inter si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Secondo spaziointer.it

L’Inter non vuole cedere Frattesi, si parlerà del rinnovo - L'Inter non ha intenzione di cedere Davide Frattesi, che rimarrà e con cui si parlerà del rinnovo di contratto ... Lo riporta gianlucadimarzio.com