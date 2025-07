Ucraina visita di oltre un’ora al Colosseo per Olena Zelenska

Olena Zelenska, first lady ucraina, ha visitato il maestoso Colosseo durante la sua permanenza in Italia per la Ukraine Recovery Conference. Accompagnata dalla direttrice del Parco Archeologico, Alfonsina Russo, la visita di oltre un’ora è stata un'occasione speciale per ammirare uno dei simboli più iconici di Roma, sottolineando l'importanza della cultura e della storia anche nei momenti di impegno internazionale. Un gesto che rafforza il legame tra passato e futuro, sperando in una rinascita condivisa.

(LaPresse) Olena Zelenska ha fatto visita al Colosseo. La first lady ucraina si trova in Italia in occasione della Ukraine Recovery Conference, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Roma il 10-11 luglio. Ad accompagnarla durante la visita al monumento, durata oltre un'ora, la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.

