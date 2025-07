Terni gravi ustioni per una donna avvolta dalle fiamme in casa

Una notte drammatica a Terni, dove una donna è rimasta gravemente ustionata dopo essere stata avvolta dalle fiamme nella propria abitazione. L’incidente, avvenuto tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio in via dei Pressio Colonnese, solleva interrogativi sulla sicurezza domestica. Le autorità indagano per chiarire le cause di questa tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale e mette in luce l'importanza di prevenire simili incidenti.

Gravi ustioni a Terni per una donna che è stata avvolta dalle fiamme nella notte tra martedì 8 luglio e mercoledì 9 in una casa di via dei Pressio Colonnese, nel quartiere di Santa Maria Maddalena. Non dovrebbe essersi verificato un vero e proprio incendio, ma si presume un incidente domestico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

