Inter svolta per Calhanoglu | scambio con il Galatasaray

L’Inter si prepara a una svolta decisiva per il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, da tempo desideroso di tornare al Galatasaray, potrebbe presto realizzare il suo grande sogno grazie a uno scambio che accontenta entrambe le parti. Questa operazione segna un momento importante per i nerazzurri, pronti a riorganizzare il loro centrocampo e prepararsi alle nuove sfide. La trattativa è ormai in fase avanzata: ecco cosa aspettarsi.

In casa nerazzurra il tema più caldo continua ad essere quello che riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, dal momento che il turco ha fatto intendere, pur senza chiederlo in maniera ufficiale, di voler salutare per tornare in patria. Dove c'è il Galatasaray che, dal canto suo, è pronto a ricoprirlo d'oro. In tal senso, però, il problema principale è rappresentato non tanto dall'ingaggio del calciatore, quanto dal fatto che l' Inter chiede legittimamente una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro pur di assicurarsene le prestazioni.