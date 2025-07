Le sentenze sul caso Bibbiano | 11 assoluzioni solo tre le condanne

Il caso Bibbiano, noto come Angeli e Demoni, ha scosso l’opinione pubblica con un verdetto che mette in discussione le accuse di affidi illeciti. Su 14 imputati, ben 11 sono stati assolti, molti con la formula “il fatto non sussiste”, mentre solo tre hanno ricevuto condanne leggere e sospese. Una sentenza che apre nuove riflessioni sul delicato equilibrio tra giustizia e verità.

Nel verdetto del processo del caso Bibbiano noto come Angeli e Demoni, legato all’inchiesta sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza, il tribunale di Reggio Emilia ha emesso una sentenza che ridimensiona fortemente l’impianto accusatorio. Dei 14 imputati, 11 sono stati assolti, molti dei quali con la formula piena « perché il fatto non sussiste ». Le condanne sono state solo tre e con pene contenute e sospese: Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali, ha ricevuto due anni per falso in bilancio, un anno e otto mesi è la pena comminata a Francesco Monopoli, suo collega; mentre Flaviana Murru, neuropsichiatra, è stata condannata a cinque mesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le sentenze sul caso Bibbiano: 11 assoluzioni, solo tre le condanne

In questa notizia si parla di: bibbiano - caso - condanne - sentenze

IL CASO BIBBIANO Retromarcia Pd. Restituita la tessera all’ex sindaco - Dopo anni di polemiche e inchieste, Andrea Carletti torna ufficialmente nel cuore del PD, riaccogliendo la sua tessera con un gesto di ripartenza e speranza.

Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza di primo grado del processo 'Angeli e Demoni', sul presunto sistema di affidi illeciti di Bibbiano: 11 assolti su 14. Il caso si riduce, nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia, a tre condanne c Vai su Facebook

Caso Bibbiano, sentenza processo ‘Angeli e demoni’: 14 assoluzioni e tre condanne lievi; Bibbiano, sentenza di primo grado: tre condanne, assoluzioni per i 14 imputati; Processo sul caso Bibbiano, cadono quasi tutte le accuse.

Caso Bibbiano, sentenza processo 'Angeli e demoni': 14 assoluzioni e tre condanne lievi - I giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia hanno pronunciato tre condanne con pena sospesa per Federica Anghinolfi, Francesco Monopoli e Flaviana Mutti, imputati nel processo 'A ... Riporta msn.com

Caso Bibbiano, cadono quasi tutte le accuse: 3 condanne, 11 assolti - La Procura di Reggio Emilia aveva chiesto condanne fino a 15 anni per oltre 100 capi di imputazioni ma le uniche pene decise dal tribunale collegiale riguardano tre distinti episodi di falso in atto p ... Si legge su tg24.sky.it