Mattarella a Zelensky | Pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina – Il video

In un gesto di solidarietà incisivo, il Presidente Mattarella ha ribadito il pieno sostegno dell’Italia a Zelensky e all’Ucraina, sottolineando l’impegno del nostro Paese per la difesa della loro indipendenza, sovranità e integrità territoriale. Un messaggio chiaro e forte che riafferma il ruolo dell’Italia come alleato saldo in un momento cruciale. La solidarietà internazionale si rafforza, e il nostro Paese si fa portavoce di pace e stabilità in Europa.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 Mattarella a Zelensky: "Pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina per la sua indipendenza, integrità e sovranità" “Benvenuto in questo Palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranita’ e all'integrita’ territoriale dell'Ucraina", ha detto il Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

