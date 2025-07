trigno sold out i suoi primi concerti a roma e a milano

Trigno conquista il cuore del pubblico italiano: i suoi primi concerti a Roma e Milano sono andati subito esauriti, lasciando tutti senza parole. Dopo aver trionfato ad Amici 24, il giovane cantautore dimostra di essere una stella in ascesa, segnando un nuovo traguardo con il sold out del suo debutto live di novembre. Due appuntamenti imperdibili, prodotti e organizzati da Magellano, pronti a confermare il suo straordinario talento.

trigNO annuncia il sold out al suo debutto live di novembre, nuovo traguardo per il giovane cantautore reduce dall’ultima edizione di Amici. Dopo aver trionfato ad Amici 24, aggiudicandosi la vittoria nella Categoria Canto e l’ambito Premio delle Radio, trigNO non si ferma e prosegue la sua ascesa nel panorama musicale italiano registrando il sold out al suo debutto live di novembre. Due appuntamenti evento, prodotti e organizzati da Magellano Concerti e Friends & Partners, che vedranno l’esordio dal vivo del cantautore: il 20 novembre a Milano ai Magazzini Generali, e del 26 novembre a Roma a Largo Venue. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu