Mobbing nei riguardi di una funzionaria condannato l’ex sindaco di Sannicola

Una giornata nera per il vicesindaco di Sannicola, Cosimo Piccione, coinvolto in un'inchiesta che lo vede al centro di accuse gravissime. Dopo l’arresto e il carcere, emergono nuovi dettagli sul mobbing subito da una funzionaria condannata, gettando ombre sulla trasparenza e l’etica nella pubblica amministrazione. Un caso che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla tutela dei dipendenti pubblici e sulla lotta all’illegalità .

SANNICOLA - Giornata nera per il vicesindaco di Sannicola Cosimo Piccione: dopo l’arresto in carcere eseguito questa mattina nell’ambito dell’inchiesta in cui è indicato al vertice di un’associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione, è arrivata anche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

