Meloni prepara Conferenza Ucraina preoccupano casi Nordio e Libia

Giorgia Meloni si prepara con impegno alla cruciale Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, mentre si intensificano le preoccupazioni per i recenti casi di Nordio e la situazione in Libia. Roma si anima di leader internazionali, tra incontri ufficiali e decisioni strategiche che potrebbero influenzare il futuro europeo. Un evento di grande rilievo, il cui esito potrebbe segnare una svolta importante: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Roma, 9 lug. (askanews) – Giorgia Meloni ha passato la giornata al lavoro per preparare la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina in programma domani alla ‘Nuvola’ dell’Eur. Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato già oggi nella capitale, dove ha incontrato papa Leone XIV e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani sono attesi 15 tra Capi di Stato e di governo, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier polacco Donald Tusk. Insieme a Meloni parteciperanno alla riunione in video-conferenza dei ‘volenterosi’ con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer collegati da Londra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

