Jeep arriva la nuova Avenger 4xe con trazione integrale

Scopri la nuova Jeep Avenger 4xe con trazione integrale, l’auto che incarna libertà, avventura, autenticità e passione. Un veicolo pensato per conquistare le strade italiane, forte di un successo crescente e di performance all’avanguardia. Con 27.500 immatricolazioni nel primo semestre del 2025, la Jeep Avenger si conferma come il SUV più amato. Preparati a vivere un’esperienza di guida senza compromessi: l’avventura inizia ora.

VARESE (ITALPRESS) – Una vettura che riassume in sé i valori principali della gamma: freedom, adventure, autheticity and passion. Così si può riassumere la nuova Jeep Avenger 4xe del gruppo Stellantis. Un’auto che si presenta sul mercato italiano al termine di un periodo positivo per la gamma Jeep Avenger: nel primo semestre del 2025 in Italia si sono avute 27.500 immatricolazioni di Avenger (+30% rispetto al 2024). “ Avenger è il SUV più venduto in Italia, nella sua variante elettrica è anche il BSUV più venduto tra tutte le elettriche del segmento ed è il terzo modello più venduto in assoluto tenuto conto di qualsiasi segmento in qualsiasi alimentazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: avenger - jeep - arriva - trazione

A maggio Jeep Avenger si conferma il Suv più venduto in Italia - A maggio, il Jeep Avenger si laurea SUV più venduto in Italia, segnando un trionfo per il marchio americano in un mercato non dei migliori.

Jeep Avenger 4xe – Piccola solo nelle dimensioni, enorme nelle avventure! Alla Centralcar è arrivata lei: la nuova 4xe compatta, grintosa, e 100% Jeep. ? 145 CV ? Trazione integrale 4x4 ? Fino a 600 km di autonomia ? Pronta per fango, neve e ci Vai su Facebook

Jeep, arriva la nuova Avenger 4xe con trazione integrale; Jeep Avenger 4xe: il prezzo del nuovo B-SUV ibrido e 4WD; Jeep Avenger 4xe, 5 cose da sapere sulla versione 4x4 ibrida.

Jeep, arriva la nuova Avenger 4xe con trazione integrale - VARESE (ITALPRESS) – Una vettura che riassume in sé i valori principali della gamma: freedom, adventure, autheticity and passion. Lo riporta msn.com

Conti “Jeep Avenger 4xe, trazione integrale intelligente” - "Il motorino elettrico garantisce una trazione integrale intelligente che subentra a seconda delle necessità. Riporta italpress.com