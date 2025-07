Invalsi 2025 | in italiano e matematica un diplomato su due non raggiunge il livello base

Nel panorama dell’istruzione italiana, i dati Invalsi del 2025 rivelano preoccupanti criticità: un diplomato su due non raggiunge il livello base in italiano e matematica, evidenziando un calo delle competenze nonostante l’aumento dei diplomati. La pandemia ha lasciato il segno, senza miglioramenti sostanziali, sebbene emergano segnali positivi in inglese tra i più piccoli. La sfida resta quella di colmare il divario tra Nord e Sud, garantendo un futuro di opportunità per tutti.

Ci sono più diplomati, ma con competenze sempre più basse. Nessun miglioramento dopo il periodo Covid. Positivi i risultati in inglese fra i più piccoli. Resta il divario fra Nord e Sud. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Invalsi 2025: in italiano e matematica un diplomato su due non raggiunge il livello base

In questa notizia si parla di: invalsi - italiano - matematica - diplomato

Prove Invalsi 2025: dispersione scolastica ai minimi storici, ma aumentano le fragilità negli apprendimenti. Cosa dicono davvero i dati su Italiano, Matematica, Inglese e competenze digitali? - Il Rapporto INVALSI 2025 svela un quadro sorprendente della scuola italiana: la dispersione scolastica raggiunge i minimi storici, ma emergono nuove fragilità negli apprendimenti.

Invalsi 2025: in matematica e in italiano un diplomato su due non raggiunge il livello base; Maturità, debutta il nuovo curriculum dello studente per 35mila ragazzi toscani: ora anche i risultati dei test Invalsi; Maturità 2025, arriva il nuovo curriculum dello studente per 35mila maturandi toscani: dentro anche i risultati Invalsi.

Invalsi 2025: in matematica e in italiano un diplomato su due non raggiunge il livello base - Ci sono più diplomati, ma con competenze sempre più basse. Segnala vanityfair.it

Prove Invalsi, più diplomati ma meno competenze: in matematica meno della metà raggiunge il livello base - Calo della dispersione scolastica ma contestuale aumento della dispersione scolastica implicita cio ... Si legge su fanpage.it